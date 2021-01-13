Проповедника приговорили к 1 000 годам заключения: в его секту попали десятки жертв

Турецкий суд приговорил писателя, проповедника и телеведущего Аднана Октара до 1075 лет за решеткой за 10 отдельных преступлений. Сообщается, что он виновен в сексуальном насилии несовершеннолетних девушек, передает NTV.

Аднан Октар. Фото: 24tv.ua

Кроме того, суд признал Октара виновным в создании подозрительной организации, политическом и военном шпионаже.

Что известно о турецком преступнике

Аднан Октар создал культ "исламского креационизма". Он написал более 300 книг, которые переведены на 76 языков. Также у него был свой телеканал, на котором постоянно показывали проповеди мужчины. Люди негативно реагировали на подобное в эфире, поскольку в его программах часто были женщины в откровенных нарядах.

Что известно о его секте

Сообщается, что группировка Октара начала свою деятельность еще в конце 1990-х годов. Туда приходили женщины, которые хотели изучать религию, но на самом деле они попадали в страшную секту – там их постоянно насиловали и издевались.

Октар заставлял своих жертв постоянно корректировать свою внешность, чтобы они были близки к его идеалу. На фото можно увидеть, что у всех девушек похожая форма губ, лица и цвет волос.





Когда сотрудники полиции проводили обыск в доме Аднана, то они обнаружили там много денег, 70 единиц оружия с боеприпасами, а также много противозачаточных таблеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в США впервые за многие десятилетия казнили женщину. 52-летняя жительница штата Индиана Лиза Монтгомери стала первой женщиной, которую казнили в Соединенных Штатах Америки за последние 67 лет. Ей ввели смертельную инъекцию. Об этом сообщает The New York Times.





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