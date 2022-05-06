logo

BTC/USD

35717.20

ETH/USD

2673.19

LTC/USD

95.16

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Присвоение гумпомощи: открыто первое производство против чиновника
commentss НОВОСТИ Все новости

Присвоение гумпомощи: открыто первое производство против чиновника

В прокуратуре открыто производство против чиновника медучреждения

сегодня, 13:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Черновицкой областной прокуратуре открыли производство против генерального директора больницы. Подозревают чиновника в совершении правонарушений по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Присвоение гумпомощи: открыто первое производство против чиновника

фото Офиса генпрокурора

Следователи выяснили, что директор больницы не распределил пять карет скорой помощи, которые поступили из-за границы на нужды Вооруженных сил и больниц в прифронтовых регионах. Он зарегистрировал их на возглавляемую им благотворительную организацию. Автомобили использовались для выездов на вызовы к пациентам и предоставления платных медицинских услуг. Также ему объявлено подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи в соответствии с частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса.

Полицейские обнаружили еще другие правонарушения, совершенные директором больницы. По подсчетам правоохранителей, чиновник успел заработать 16 тысяч гривен неправомерной выгоды за то, что разрешал нецелевое использование имущества медучреждения. Директору объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды).

Следователи Нацполиции вместе с СБУ и прокурорами устанавливают круг причастных к незаконному использованию гуманитарной помощи граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", пророссийский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании местными правоохранителями. Эксперты рассказали, как быстро продлится его экстрадиция в Украину и удастся ли ему с помощью адвокатов этого избежать. СБУ подозревает его в государственной измене, подозрение было объявлено в 2021 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!