Присвоение гумпомощи: открыто первое производство против чиновника

В Черновицкой областной прокуратуре открыли производство против генерального директора больницы. Подозревают чиновника в совершении правонарушений по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



фото Офиса генпрокурора

Следователи выяснили, что директор больницы не распределил пять карет скорой помощи, которые поступили из-за границы на нужды Вооруженных сил и больниц в прифронтовых регионах. Он зарегистрировал их на возглавляемую им благотворительную организацию. Автомобили использовались для выездов на вызовы к пациентам и предоставления платных медицинских услуг. Также ему объявлено подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи в соответствии с частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса.

Полицейские обнаружили еще другие правонарушения, совершенные директором больницы. По подсчетам правоохранителей, чиновник успел заработать 16 тысяч гривен неправомерной выгоды за то, что разрешал нецелевое использование имущества медучреждения. Директору объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды).

Следователи Нацполиции вместе с СБУ и прокурорами устанавливают круг причастных к незаконному использованию гуманитарной помощи граждан.

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