Пришел за деньгами и изнасиловал: в Харькове злоумышленник напал на молодую квартирантку

В Харькове злоумышленник совершил изнасилование девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Изнасилование в Харькове. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов, что на проспекте Тракторостроителей. Сообщается, что 58-летний житель села Красный Кут сдавал свою квартиру в аренду 27 летней девушке. В один из дней мужчина наведался в свой дом за арендной платой и напал на арендатора. Злоумышленник совершил изнасилование.

О произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. Выяснилось, что ранее мужчина уже притягивался к ответственности за аналогичное преступление.

На данный момент следователи проводят досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

За совершение изнасилования преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Одесской области парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Полицейские установили, что 18-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник в дом своей жертвы. Оттуда он украл мобильный телефон 15-летней девушки, а затем выманил её на улицу.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в России молодая девушка узнала о том, что её изнасиловали из видеоролика в интернете. Москвичка отдыхала в квартире у своих знакомых и перебрала с алкоголем. Этим воспользовался один из гостей на вечеринке. Злоумышленник изнасиловал свою жертву, а его знакомый снимал это всё на камеру мобильного телефона.

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