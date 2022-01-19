Приговорен в США к пожизненному заключению: преступника, которого искал весь мир, обнаружили в Украине

Правоохранители на юге Украины обнаружили опасного преступника. Гражданин Российской Федерации скрывался в Одессе, пока его не разыскивали по всему миру. В Соединенных Штатах Америки суд признал его виновным в многочисленных тяжких преступлениях и приговорил к пожизненному заключению. Его собирались арестовать, однако россиянину неизвестным образом удалось сбежать из страны и перебраться в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает портал "Комментарии".

В Соединенных Штатах Америки 48-летний россиянин занимался многочисленными денежными махинациями – мошенничеством, рэкетом, коллекторством, хакерством, оборотом наркотиков. За это американский суд признал его виновным и собирался отправить за решетку на всю жизнь. Что делал в Одессе опасный преступник и как попал сюда — сейчас пытаются выяснить украинские оперативники стратегических расследований.



"Гражданин Российской Федерации обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск" говорят в полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют и то, как ему удалось скрыться от американского правосудия и попасть в Украину. Ведь уже установлено, что границу легальным образом он пересечь не мог. О его задержании уже доложено коллегам в США, а суд решает вопрос об его аресте в Украине.

Россиянин, приговоренный к пожизненному заключению, скрывался в Одессе. Фото из открытых источников

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