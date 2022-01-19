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Приговорен в США к пожизненному заключению: преступника, которого искал весь мир, обнаружили в Украине

Мужчина занимался в США хакерством, мошенничестве, выбиванием долгов, рэкете, различных финансовых махинациях и распространении наркотиков

сегодня, 10:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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Правоохранители на юге Украины обнаружили опасного преступника. Гражданин Российской Федерации скрывался в Одессе, пока его не разыскивали по всему миру. В Соединенных Штатах Америки суд признал его виновным в многочисленных тяжких преступлениях и приговорил  к пожизненному заключению. Его собирались арестовать, однако россиянину неизвестным образом удалось сбежать из страны и перебраться в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает портал "Комментарии".
В Соединенных Штатах Америки 48-летний россиянин занимался многочисленными денежными махинациями – мошенничеством, рэкетом, коллекторством, хакерством, оборотом наркотиков. За это американский суд признал его виновным и собирался отправить за решетку на всю жизнь. Что делал в Одессе опасный преступник и как попал сюда — сейчас пытаются выяснить украинские оперативники стратегических расследований.
"Гражданин Российской Федерации обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск" говорят в полиции.
В настоящее время правоохранители выясняют и то, как ему удалось скрыться от американского правосудия и попасть в Украину. Ведь уже установлено, что границу легальным образом он пересечь не мог. О его задержании уже доложено коллегам в США, а суд решает вопрос об его аресте в Украине.

Приговорен в США к пожизненному заключению: преступника, которого искал весь мир, обнаружили в Украине

Россиянин, приговоренный к пожизненному заключению, скрывался в Одессе. Фото из открытых источников


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/news/v-odesi-policiya-zatrimala-gromadyanina-rf-yakii-naxodivsya-v-miznarodnomu-rozsuku
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