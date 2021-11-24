Приезжал в гости к племянницам: в Донецкой области мужчина издевался над малолетними девочками

В Донецкой области судили мужчину, который развращал малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области мужчина развращал малолетних. Фото: Pixabay

Правоохранители установили, что летом 2017 года, на протяжении нескольких месяцев, 46-летний местный житель развращал несовершеннолетних. Свои преступления мужчина совершал во время визитов к своим малолетним племянницам, которые проживали в общежитии со своими родителями. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия сексуального характера с их 9-летней подружкой.

Кроме того, летом того же года преступник повел своих племянниц и еще одну их подругу того же возраста к морю, где также совершил с девочкой развратные действия. Все пострадавшие являлись подружками и учились в одном учебном заведении.

Во время урока на тему противодействия насилию в семье, одна из девочек начала плакать. Педагог заметила это и отвела ее к школьному психологу, где та рассказала о произошедшем.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а на днях его судили. Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и десять месяцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось. Умер малолетний мальчик, который пришел на мероприятия вместе с братом. Второй парень также получил ранения и на данный момент находится в медицинском учреждении.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бразилии во время вечеринки на набережной тротуар обрушился под ногами у людей. Пострадавшие оказались в огромной яме. По предварительной информации, никто из потерпевших не получил серьезных ранений.

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