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Приезжал в гости к племянницам: в Донецкой области мужчина издевался над малолетними девочками

Суд вынес приговор жителю Мариуполя, который развращал малолетних

сегодня, 14:45
Автор:

Денис Подставной
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В Донецкой области судили мужчину, который развращал малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Приезжал в гости к племянницам: в Донецкой области мужчина издевался над малолетними девочками

В Донецкой области мужчина развращал малолетних. Фото: Pixabay

Правоохранители установили, что летом 2017 года, на протяжении нескольких месяцев, 46-летний местный житель развращал несовершеннолетних. Свои преступления мужчина совершал во время визитов к своим малолетним племянницам, которые проживали в общежитии со своими родителями. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия сексуального характера с их 9-летней подружкой.

Кроме того, летом того же года преступник повел своих племянниц и еще одну их подругу того же возраста к морю, где также совершил с девочкой развратные действия. Все пострадавшие являлись подружками и учились в одном учебном заведении. 

Во время урока на тему противодействия насилию в семье, одна из девочек начала плакать.  Педагог заметила это и отвела ее к школьному психологу, где та рассказала о произошедшем. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а на днях его судили. Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и десять месяцев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что число жертв трагедии на рождественском параде в США увеличилось. Умер малолетний мальчик, который пришел на мероприятия вместе с братом. Второй парень также получил ранения и на данный момент находится в медицинском учреждении.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бразилии во время вечеринки на набережной тротуар обрушился под ногами у людей. Пострадавшие оказались в огромной яме. По предварительной информации, никто из потерпевших не получил серьезных ранений. 


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=308359
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