Президент подписал законы об ответственности за коллаборационизм

Глава государства уже подписал два закона, принятые ранее парламентом, касающиеся наказания за коллаборационизм. Речь идет о законе №5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)" и закон №5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность). Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.



Фото иллюстративное / Pixabay

В ближайшее время документы будут опубликованы и введены в действие.

Коллаборационной деятельностью считается: публичное возражение гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к содействию врагу, сотрудничеству, непризнанию суверенитета над временно оккупированными территориями Украины. Такие действия наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

За пропаганду сотрудничества и одобрение агрессии России против Украины в учебных заведениях и/или внедрение образовательных стандартов государства-агрессора в них граждан будут наказываться исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев или лишением свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности от 10 -15 лет.

За передачу материальных ресурсов врагу предусмотрен штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества.

Участие в политических мероприятиях оккупационных властей и их организация, проведение, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с врагом наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без. Более подробно нормы закона и санкции можно прочитать здесь.

Как сообщал портал, в Генштабе ВСУ показали, как происходит "демилитаризация" кафиров.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!