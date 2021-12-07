Преступления снимал на видео: в Черкассах мужчина насиловал 7-летнюю девочку

В Черкассах мужчине сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании малолетней девочки, а также изготовления материалов порнографического характера с её участием. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Черкасс, являясь родственником 7-летней девочки, пользовался её беспомощностью и неоднократно насиловал. Кроме того, злоумышленник изготовлял видео и фотоматериалы с участием своей жертвы. Порноконтент он сохранял у себя, а также продавал в Сети.

Во время проведения санкционированного обыска стражи порядка обнаружили на компьютере мужчины порнографические материалы с участием 7-летней девочки, а также видео её изнасилования.

На данный момент правонарушитель был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

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