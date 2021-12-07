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Преступления снимал на видео: в Черкассах мужчина насиловал 7-летнюю девочку

В Черкассах мужчина снимал порно с участием 7-летней

сегодня, 14:11
Автор:

Денис Подставной
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В Черкассах мужчине сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании малолетней девочки, а также изготовления материалов порнографического характера с её участием. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины. 

Преступления снимал на видео: в Черкассах мужчина насиловал 7-летнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Черкасс, являясь родственником 7-летней девочки, пользовался её беспомощностью и неоднократно насиловал. Кроме того, злоумышленник изготовлял видео и фотоматериалы с участием своей жертвы. Порноконтент он сохранял у себя, а также продавал в Сети. 

Во время проведения санкционированного обыска стражи порядка обнаружили на компьютере мужчины порнографические материалы с участием 7-летней девочки, а также видео её изнасилования. 

На данный момент правонарушитель был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что во Франции прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания. Люди оказались под завалами. По меньшей мере четыре человека получили ранения различной степени тяжести. По данным СМИ, под завалами могут находиться до пяти граждан. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Индонезии продолжается извержение вулкана под названием Семеру. Потоки раскалённой лавы уничтожили мост, который соединяет несколько районов острова с городом Маланг. Число жертв разбушевавшейся стихии растет и уже составляет 22 человека. Кроме того, несколько десятков граждан числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются. 




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/gvaltuvannya-7-ricnoyi-divcinki-ta-vigotovlennya-pornografiyi-za-yiyi-ucasti-meskancyu-cerkashhini-povidomleno-pro-pidozru
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