Преступления российских оккупантов в Херсонской области: открыто несколько производств

Правоохранители Херсонской областной прокуратуры открыли три уголовных производства за последние сутки по факту нарушения законов и обычаев войны, что предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

фото Офиса генпрокурора

Известно, что 10 марта 2022 года российские оккупанты совершили несколько преступлений. Как выяснили следователи, оккупанты, находясь в селе Приднепровское, незаконно зашли на территорию Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины. Там они устроили погром, уничтожали оборудование и технику.

10 марта оккупанты обстреляли село Дарьевка в Херсонской области. В результате сгорело транспортное средство, в котором находилась женщина-водитель. Гражданка погибла на месте. Следователи отмечают, что обстрелы мирного населения представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей противоречащие статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Ночью на 10 марта 2022 года российские военные произвели обстрел поселка Степановка. Снаряд попал в центр социально-психологической реабилитации детей, однако не взорвался. В поселке повреждена гражданская инфраструктура. Прокуроры документируют военные преступления представителей вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал портал, Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Черниговской области от российских оккупантов. И как результат над нашими населенными пунктами Черниговской области установлены государственные флаги Украины. Военные получили трофеи – два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!