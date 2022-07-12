Правоохранители задержали экс-нардепа: что известно

12 июля правоохранители задержали экс-нардепа ІІІ созыва в Киеве, когда тот получил часть суммы неправомерной выгоды. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

фото Офиса генпрокурора

Сообщается, что бывший депутат требовал у работника предприятия деньги в сумме 10 тыс. долларов США. За неправомерное вознаграждение экс-нардеп обещал помочь, чтобы столичные судьи вынесли "верное" решение в пользу предприятия. Речь идет о гражданском деле, рассматриваемом судьями райсуда столицы.

Задержанный также убеждал представителя предприятия, что окажет влияние и на апелляционный суд. На момент задержания мужчина получил 92500 грн, ему сообщат о подозрении. В настоящее время в Офисе генпрокурора подчеркнули, что он задержан по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование проводятся сотрудниками Голосеевского управления полиции вместе с сотрудниками управления стратегических расследований.

Как писал портал, среди агентов Кремля оказался нардеп Андрей Деркач. В СБУ рассказали планы России свергнуть украинские власти. Вражеские агенты должны были содействовать российскому руководству в оккупации территории нашего государства. Следователи выяснили, что у нардепа была задача контроля над вновь созданными частными охранными предприятиями в разных областях.

Также мы писали, что экс-нардепа подозревают в финансировании боевиков "ДНР". Бывший политик активно занимался бизнесом и после аннексии полуострова и оккупации части территории Украины продолжил предпринимательскую деятельность, платил налоги в пользу боевиков псевдореспублики так называемой "ДНР".

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