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Пожизненное заключение за госизмену: работник "Укрзализныци" наводил российские удары по ВСУ

Суд приговорил железнодорожника к пожизненному заключению за сотрудничество с российскими спецслужбами

18 октября 2024, 16:53
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Амбарцумян Анна

Работник "Укрзализныци" получил пожизненный срок за предоставление российским войскам координат для ударов по критической инфраструктуре на Днепропетровщине. Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины (СБУ), его деятельность была приостановлена еще на начальной стадии.

Пожизненное заключение за госизмену: работник "Укрзализныци" наводил российские удары по ВСУ

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Действия изменника: что стало его целями

Осужденный предоставлял врагу координаты важных военных объектов, в частности, железнодорожных узлов, через которые перевозилось тяжелое вооружение и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Кроме того, он передавал информацию о местах дислокации украинских войск и техники, участвовавших в боевых действиях.

Как СБУ разоблачило предателя

Контрразведка СБУ обнаружила его еще в начале взрывной деятельности и задержала в январе этого года. По данным следствия, 39-летний мужчина попал в поле зрения оккупантов после активного комментирования в пророссийских Телеграмм-каналах, где поддерживал войну России против Украины.

Вербовка и связь с ФСБ

После вербовки через сеть Интернет агент был на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена СБУ. Во время обысков у предателя был изъят мобильный телефон, на котором были обнаружены доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Судебное решение

На основе материалов СБУ суд признал железнодорожника виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Расследование по этому делу проводили следователи СБУ в Днепропетровской области под руководством областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/zavdiaky-sbu-dovichne-uviaznennia-otrymav-pratsivnyk-ukrzaliznytsi-yakyi-navodyv-udary-rf-po-eshelonakh-zsu
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