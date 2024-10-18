Пожизненное заключение за госизмену: работник "Укрзализныци" наводил российские удары по ВСУ

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Амбарцумян Анна
Работник "Укрзализныци" получил пожизненный срок за предоставление российским войскам координат для ударов по критической инфраструктуре на Днепропетровщине. Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины (СБУ), его деятельность была приостановлена еще на начальной стадии.
Агент РФ. ФОТО: СБУ
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям.
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