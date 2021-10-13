Потеряла много крови: в ботаническом саду человек неожиданно напал на женщину с ребенком

В столичном в ботаническом саду имени Гришка 12 октября неизвестный с битой в руках нанес несколько сильных ударов по голове молодой женщине, которая гуляла с детской коляской. Об этом сообщает РБК-Украина.

Мужчина с битой напал на жертву со спины, фото из открытых источников

Известно, что женщина работает няней и пошла на прогулку с ребенком, за которым ухаживает. Потерпевшая сидела на скамейке, когда нападающий ударил сзади ее по голове тупым предметом, предварительно битой.



Женщина вскочила и защищала собой коляску с ребенком. Однако мужчина нанес еще несколько ударов и затем скрылся, когда жертва начала громко кричать. Ударов было не менее шести. Описать нападавшего потерпевшая не смогла, сказала, что он был коренастый, одетый в спортивную одежду, капюшон. Очевидцы вызвали полицию и "скорую", ведь у женщины кровь текла из ран на лице и голове. Медики "скорой" госпитализировали пострадавшую и наложили ей швы на раны.

По словам дочери потерпевшей, нападавшего по горячим следам полицейские не разыскали. Потерпевшая потеряла много крови, ее осмотрели врачи и сделали МРТ. Родственники настояли на госпитализации после таких тяжелых травм. За здоровьем женщины будут наблюдать врачи. Известно, что у женщины открытые раны и сотрясение мозга. Также родные написали заявление в полицию на нападающего.

Открыто ли по факту нападения производство неизвестно. Причины мотива преступления должны установить правоохранители в рамках уголовного производства, поскольку женщина получила значительные телесные повреждения. Степень их тяжести должен установить судебный эксперт.

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