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Полсотни обысков в Ровно: выявлены фальшивые медсправки и 14,5 млн

В Ровно разоблачили схему уклонения от мобилизации из-за фиктивных справок об инвалидности

сегодня, 13:53
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Амбарцумян Анна

В Ровенской области разоблачена группа женщин, организовавших схему уклонения от мобилизации с помощью фальшивых документов об инвалидности. По данным следствия, трем жителям Ровенского района объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Полсотни обысков в Ровно: выявлены фальшивые медсправки и 14,5 млн

Обыски в Ровно. Фото: gp.gov.ua

Как выяснилось, подозреваемые при содействии знакомых врачей оформляли фиктивные медицинские документы, которые передавали в МСЭК для получения группы инвалидности. Эти справки позволяли их клиентам избежать мобилизации и беспрепятственно уехать за границу. Стоимость "услуги" составляла 16 700 долларов США.

Одна из участниц была задержана после передачи справки МСЭК и получения последней части суммы в размере 5 300 долларов. Остальные 11 400 долларов женщины получили раньше. Правоохранители провели почти 50 обысков у подозреваемых и медицинских работников, изъяв медицинские документы и наличные деньги на сумму 14,5 млн грн в разных валютах.

Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, третья женщина будет находиться под домашним арестом. Следствие продолжается, стражи порядка устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться этой схемой, а также всех причастных к преступлению.

Полсотни обысков в Ровно: выявлены фальшивые медсправки и 14,5 млн - фото 2
Полсотни обысков в Ровно: выявлены фальшивые медсправки и 14,5 млн - фото 3
Полсотни обысков в Ровно: выявлены фальшивые медсправки и 14,5 млн - фото 4

Напомним, прокуратура САП объявила о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела для ознакомления защиты.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/u-rivnomu-vikrito-organizatorok-sxemi-uxilennya-vid-mobilizaciyi-cerez-msek-slyaxom-otrimannya-fiktivnoyi-grupi-invalidnosti
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