Полмиллиарда гривен - сумма потерь из-за коррупции: отчет ДБР

О том, сколько денег пытались украсть коррупционеры у украинских граждан, пишет в своем отчете Государственное бюро расследований.

Общий итог работы ДБР за 2018-2021 гг. – инфографика пресс-службы

Сотрудники ДБР подвели итог работы, которую провели в течение трех лет существования правоохранительного органа — с 2018 г. по 2021 г. За это время они выявили чиновников-злоумышленников, причинивших ущерб государству на сумму более полумиллиарда гривен, а именно — на 524 млн грн.

Детективы собрали доказательства и передали в суд 1100 обвинительных актов. В актах зафиксировано получение 41 млн грн. взяток. Теперь уже судьи должны подобрать 1412-ти коррупционерам наказание, которого они заслуживают.

Больше всего среди обвиняемых полицейских – 438 человек, на втором месте – работники Государственной службы охраны – 128 человек, на третьем – таможенники – 125 человек. Среди коррупционеров есть один госслужащий категории "А" – высшего корпуса государственной службы, один заместитель министра и даже один работник самого Государственного бюро расследований.

Примеры наиболее вопиющих преступных сделок приведены в отчете ДБР:

– 10 млрд грн. – системная коррупция киевских чиновников;

– 1,5 млрд грн. – злоупотребление в Минэнергоугля;

– 284 млн грн. – ущерб, нанесенный бывшим директором одного из департаментов НАК "Нафтогаз Украины";

– 150 млн грн. – махинации по земельным участкам в Киеве;

– 100 млн грн. – незаконные действия в Ивано-Франковской области с заповедными землями;

– 48 млн грн. – цена халатности работника Государственной службы геологии и недр;

– около 10,4 млн грн. (эквивалент 400 тыс. долл.) – присвоение средств руководством Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АКМА);

– около 1,8 млн грн. (эквивалент 70 тыс. долл.) – взятка должностному лицу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

– около 1 млн грн. (эквивалент 40 тыс. долл.) – взятка работнику лесхоза за выделение земли в лесу;

– около 651,4 тыс. грн. (эквивалент 25 тыс. долл.) – взятка прокурору из Бердянска;

– 250 тыс. грн. – взятка, которую требовали у предпринимателя работники главные налоговики Закарпатской области;

– 200 тыс. грн. – систематический размер взятки, которую перевозчики вручали чиновнику из Укртрансбезопасности.

ДБР недавно разоблачило работников СБУ, которые пытали программиста и требовали у него несколько сот тысяч долларов. Об этом издании "Комментарии" публиковало статью, с которой можно ознакомиться по ссылке

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