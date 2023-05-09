Полиция обнаружила тело 100-летнего мужчины в холодильнике

Нидерландская полиция обнаружила в одном из частных домов провинции Ландграаф тело 100-летнего мужчины, находившегося в морозильной камере. Сын погибшего объяснил, что таким образом хранил труп и хочет поддерживать связь со своим отцом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AD.

Дом, где тело мёртвого отца держали в холодильнике. Фото из открытых источников

Полиция подозревает 82-летнего мужчину, сына погибшего в скрываемых телах. По словам подозреваемого, он хотел говорить с отцом и не терять связи. Муж рассказал, что его отец умер полтора года назад.

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"Я не хотел его терять. Иначе я бы скучал по нему", — сказал сын погибшего.

Спикер полиции сообщил, что житель дома пока подозреваемый по делу, однако он не убивал 100-летнего мужчину.

"Мы хотим знать, как долго этот мужчина был там и почему. Поэтому расследуется несколько сценариев, например махинации с пенсией погибшего", — сообщает полиция.

Дело возбудил врач погибшего, который выразил полиции свою обеспокоенность по поводу возможного здоровья мужчины. Полиция отправилась по адресу и нашла тело в холодильнике. Сам врач считает, что возможной причиной такого решения были финансовые проблемы, ведь не каждый может позволить себе похороны.

Дом находится в собственности 82-летнего подозреваемого с 1967 года. По адресу зарегистрирован и его отец. Если сын признается виновным в сокрытии тела, ему может грозить максимальное заключение на два года или большой штраф.

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