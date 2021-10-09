Полицейский на Житомирщине подозревается в торговле наркотиками

Пресс-служба Житомирской областной прокураторы информирует, что 8 октября 2021 г. местный патрульный полицейский был замечен в торговле наркотическими веществами.

Задержание подозреваемого в сбыте наркотиков - фото пресс-службы Житомирской областной прокуратуры

Преступление выявили работники житомирской прокураторы, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Житомирской области и следователи Государственного бюро расследования.

Задержание состоялось в Андрушевке — девятитысячном городке Бердичевского района Житомирской области. В 16.30 полицейский пытался повторно передать "клиенту" пакет, в котором содержались наркотические вещества. Накануне за ним также следили. 7 октября 2021 г. правоохранители зафиксировали, как полицейский сбывал амфетамин — психотропное вещество, оборот которого ограничен.

После ареста следователи продолжат изучать другие случаи противоправной деятельности злоумышленника для сбыта наркотиков. Ему будет предъявлено подозрение в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". После судебного разбирательства, если вина подозреваемого будет подтверждена, его ожидает от четырех до восьми лет тюрьмы.

Согласно "Отчету о наркотической и алкогольной ситуации в Украине 2020 года", опубликованным Европейским центром контролю наркотиков (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), среди украинской молодежи в возрасте от 15 до 17 лет с амфетамином знакомы 1,7% с кокаином — 1,2%, каннабисом — 5,7%.

О том, как в Коста-Рике изъяли четыре тонны кокаина, издание "Комментарии" рассказывало своим читателям ранее.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!