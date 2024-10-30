Полицейские шесть раз занимались сексом с проститутками, чтобы разоблачить бордель в Киеве

Три женщины получили четыре года лишения свободы за организацию борделя в Киеве. Подозреваемые свою вину возражают, заявляя, что полицейские прибегли к "месте" из-за отказа работать на них. Соответствующее решение огласил Днепровский районный суд Киева.

Полицейские платили деньги за секс проститутками. Фото из открытых источников

В рамках следственных действий с сентября 2022 по январь 2023 года полиция провела шесть экспериментов, включавших оплату за секс-услуги со стороны правоохранителей. Полицейские несколько раз оплачивали сексуальные услуги женщин, в частности, один из представителей полиции занимался трижды сексом с проститутками в сентябре и октябре, за что заплатил 4500 гривен.

В ноябре другой правоохранитель воспользовался услугами проституток в рамках следственного эксперимента и заплатил 1600 гривен. Кроме того, еще два представителя полиции заплатили за секс с проститутками в январе 2023 года 2000 и 5000 гривен.

Полицейские отмечали, что эти действия являлись частью специальной операции, целью которой было собрать доказательства деятельности борделя и привлечение подозреваемых к ответственности. В общем, полицейские потратили на проституток 13 100 гривен.

По данным суда, подозреваемыми оказались гражданка Грузии и две украинки, отвечавшие за управление борделем, подбор девушек и поиск клиентов. Кроме того, женщины занимались администрированием борделя и разделением прибыли с проститутками. Женщины получили обвинения по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

Во время судебного процесса женщины отрицали вину в сутенерстве и указали, что занимались исключительно проституцией. Кроме того, женщины считают, что правоохранители "отомстили" из-за отказа проституток работать на них.

"Указала, что данное обвинение считает безосновательным и "местью", поскольку она отказалась от предложения работников полиции "платить им" и устроить порностудию в принадлежащих ей помещениях", — говорится в свидетельстве одной из обвиняемых.

Суд признал всех трех женщин виновными и приговорил к четырем годам заключения. Однако женщины могут оспорить приговор в апелляционном суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевские правоохранители 19 раз покупали порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину.

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