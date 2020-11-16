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Главная Новости Общество Криминал Полицейские пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено
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Полицейские пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено

К пыткам в Кагарлыке причастны пятеро полицейских - следователи ГБР

сегодня, 17:31
Автор:

Сергей Медведев

Полицейский беспредел в Украине пошел на убыль. По крайней мере, резонансных изнасилований полицейскими и издевательств над гражданами в последнее время не отмечается. Выявленные факты избиений и изнасилований, которые имели место в Кагарлыке на Киевщине получили реакцию следственных органов. Дело, которое получило широкий отклик, наконец-то завершено. Об этом сообщили следователи ГБР, которые закончили выяснять подробности преступления.

Полицейские пытки и изнасилование в Кагарлыке: расследование завершено

Пятерым копам, которые, согласно данным следствия, замешаны с неправомерных действиях, инкриминируют  пытки, насильственное похищение и изнасилование.

По данным следствия, сотрудники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

Это не единственный случай в практике — другой факт свидетельствует о том, что  в мае 2020 года с целью получения признания потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами. Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в наручники и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

По информации правоохранителей, руководитель отделения знал о происходящем, но не пресекал действия своих подчиненных. Точку в этой истории поставит суд, который и определит вину провинциальных копов-садистов.

Напомним, в ГБР назвали шокирующее количество дел по жестокости и пыткам со стороны полиции.
 


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-ta-zgvaltuvannya-u-kagarliku-dbr-ogolosilo-pro-zavershennya-dosudovogo-rozsliduvannya
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