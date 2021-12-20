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Пока матери не было дома: в Донецкой области мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

В Донецкой области мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней

20 декабря 2021, 19:30
Автор:

Денис Подставной
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В Донецкой области мужчина совершил изнасилование подростка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Донецкой области.

Пока матери не было дома: в Донецкой области мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

Изнасилование в Донецкой области. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 19 декабря, в одном из населённых пунктов Донецкой области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что его супруга задержалась в гостях и напал на 15-летнюю падчерицу. 

Мужчина ворвался в комнату девушки и изнасиловал её. О произошедшем пострадавшая рассказала своей матери. Женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию. 

На данный момент злоумышленник задержан и ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки при загадочных обстоятельствах погибла семья из семи человек. Родственники умерших сообщили об этом в полицию. В настоящее время было начато расследование. Точную причину смерти назовут после проведения судмедэкспертизы. Сообщается, что среди погибших есть несовершеннолетние. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в мексиканском штате Оахака произошло обрушение подвесного моста над рекой. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили несколько десятков граждан. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи и их доставили в больницы. Согласно предварительным данным, мост мог рухнуть из-за того, что не выдержал большого количества людей. 


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Источник: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=309464
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