Пока матери не было дома: в Донецкой области мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

В Донецкой области мужчина совершил изнасилование подростка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Донецкой области.

Изнасилование в Донецкой области. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 19 декабря, в одном из населённых пунктов Донецкой области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что его супруга задержалась в гостях и напал на 15-летнюю падчерицу.

Мужчина ворвался в комнату девушки и изнасиловал её. О произошедшем пострадавшая рассказала своей матери. Женщина незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

На данный момент злоумышленник задержан и ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки при загадочных обстоятельствах погибла семья из семи человек. Родственники умерших сообщили об этом в полицию. В настоящее время было начато расследование. Точную причину смерти назовут после проведения судмедэкспертизы. Сообщается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в мексиканском штате Оахака произошло обрушение подвесного моста над рекой. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили несколько десятков граждан. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи и их доставили в больницы. Согласно предварительным данным, мост мог рухнуть из-за того, что не выдержал большого количества людей.

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