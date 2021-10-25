Похищенного младенца нашли в другой области: что известно о происшествии

23 октября львовянка сообщила в полицию, что ее девятимесячный ребенок Виктория Нечаева исчезла. Женщина написала заявление в полицию. По факту данные внесли в Единый реестр досудебных расследований и сразу начали поиски маленькой Виктории. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области в Facebook.



Задержали вероятного подозреваемого в похищении ребенка, фото Нацполиции

Малолетнего ребенка через двое суток нашли в Хмельницкой области. Ребенка передано 34-летней матери. Девочку уже осмотрели медики. Как сообщают в полиции, решается вопрос о помещении грудного ребенка в специализированное медицинское учреждение.

Ребенка искали двое суток полицейские трех областей Западной Украины. Ведь мать рассказала, что ребенка мог забрать 31-летний сожитель, уроженец Тернопольской области. Выяснить, где находится ребенок, удалось офицеру общины в Смотриче. Там и разыскали пропавшего грудного ребенка.

Мужчине, который был задержан, будет объявлено подозрение в похищении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По факту похищения ведется следствие в рамках производства, открытого по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", молодой человек вместе с женой отправились в самый большой штат страны — Раджастхан, где он должен был заниматься производством кирпича. Но через несколько дней, он продал жену другому мужчине за 180 000 рупий (около 2400 долларов), а ее родственникам сказал, что любимая его бросила. Родители не поверили юноше и обратились в полицию.

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