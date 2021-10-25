logo
Русский Українська

BTC/USD

63013.75

ETH/USD

4135.14

LTC/USD

195.85

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Похищенного младенца нашли в другой области: что известно о происшествии
commentss НОВОСТИ Все новости

Похищенного младенца нашли в другой области: что известно о происшествии

Об исчезновении ребенка заявила ее мать

сегодня, 13:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

23 октября львовянка сообщила в полицию, что ее девятимесячный ребенок Виктория Нечаева исчезла. Женщина написала заявление в полицию. По факту данные внесли в Единый реестр досудебных расследований и сразу начали поиски маленькой Виктории. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Похищенного младенца нашли в другой области: что известно о происшествии

Задержали вероятного подозреваемого в похищении ребенка, фото Нацполиции

Малолетнего ребенка через двое суток нашли в Хмельницкой области. Ребенка передано 34-летней матери. Девочку уже осмотрели медики. Как сообщают в полиции, решается вопрос о помещении грудного ребенка в специализированное медицинское учреждение.

Ребенка искали двое суток полицейские трех областей Западной Украины. Ведь мать рассказала, что ребенка мог забрать 31-летний сожитель, уроженец Тернопольской области. Выяснить, где находится ребенок, удалось офицеру общины в Смотриче. Там и разыскали пропавшего грудного ребенка.

Мужчине, который был задержан, будет объявлено подозрение в похищении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По факту похищения ведется следствие в рамках производства, открытого по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", молодой человек вместе с женой отправились в самый большой штат страны — Раджастхан, где он должен был заниматься производством кирпича. Но через несколько дней, он продал жену другому мужчине за 180 000 рупий (около 2400 долларов), а ее родственникам сказал, что любимая его бросила. Родители не поверили юноше и обратились в полицию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/1063014840405587/posts/6865199600187053/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!