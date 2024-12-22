Подвыпивший работник ТЦК вызвал ДТП: появилась реакция Волынского ТЦК

22 декабря в Ковеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Ковельского РТЦК. Как обнаружила полиция, во время аварии работник военкомата находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работник ТЦК вызвал ДТП

В сеть попало видео, на котором утверждается, что виновником аварии был нетрезвый мужчина в военной форме. Очевидцы указывают, что он якобы въехал в автомобиль, в котором находились дети. После распространения видео в социальных сетях, Волынский областной ТЦК опубликовал заявление, в котором подтверждает, что участником аварии был нетрезвый сотрудник местного ТЦК.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Волынский областной ТЦК обещает, что военнослужащий, повлекший аварию, будет наказан.

"Работниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины", — сообщили в ТЦК.

Также в Территориальном центре комплектования добавили, что никто из участников ДТП не пострадал.

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