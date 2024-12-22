Подвыпивший работник ТЦК вызвал ДТП: появилась реакция Волынского ТЦК

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Slava Kot
22 декабря в Ковеле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Ковельского РТЦК. Как обнаружила полиция, во время аварии работник военкомата находился в состоянии алкогольного опьянения.
Работник ТЦК вызвал ДТП
В сеть попало видео, на котором утверждается, что виновником аварии был нетрезвый мужчина в военной форме. Очевидцы указывают, что он якобы въехал в автомобиль, в котором находились дети. После распространения видео в социальных сетях, Волынский областной ТЦК опубликовал заявление, в котором подтверждает, что участником аварии был нетрезвый сотрудник местного ТЦК.
Волынский областной ТЦК обещает, что военнослужащий, повлекший аварию, будет наказан.
Также в Территориальном центре комплектования добавили, что никто из участников ДТП не пострадал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь нардепа Арьева, которая под наркотиками сбила человека, освободили из-под домашнего ареста.
Также "Комментарии" писали об уровне доверия украинцев к работникам ТЦК.
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