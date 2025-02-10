Подросток поджег авто военного: суд наказал его чтением книги

1 сентября 17-летний подросток и 27-летний мужчина подожгли в Хмельницком легковой автомобиль военного. Суд вынес приговор несовершеннолетнему, которого обязал прочесть патриотическую книгу.

Задержание за сожжение военного автомобиля

Согласно материалам дела №686/1176/25, представители российских спецслужб через мессенджер предлагали 27-летнему винничанину 2000 долларов на криптогаманец за уничтожение автомобилей военнослужащих. Ставший сообщником 17-летний подросток должен был получить 10% от общей суммы, то есть 200 долларов за поджог.

Оба мужчины приехали из Винницы в Хмельницкий в августе и поселились в съемной квартире. Поджог автомобиля военного Hyundai Santa Fe был совершен 1 сентября. Оба исполнителя задержаны в Хмельницком во время съемки поджога военного автомобиля на камеру мобильного телефона.

"Никакой оплаты злоумышленники за свою работу не получили. Задержали их во время того, как они снимали на видео горящий автомобиль, который один из благотворительных фондов передал в пользование военнослужащему ВСУ", – говорится в заявлении полиции с объяснением, что мужчины планировали продолжить поджог в других областях.

Над 17-летним парнем, лишенным родительской опеки, состоялся суд. Несовершеннолетний признал свою вину и раскаялся.

Сгоревший автомобиль

Горрайонный суд в Хмельницком признал подростка виновным по ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УК Украины о препятствовании законной деятельности ВСУ, которое было совершено с предварительным сговором. Однако судья освободил от основного наказания и назначил два года испытательного срока. Кроме того, по решению суда подросток, совершивший поджог автомобиля военного, обязан прочитать книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия".

Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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