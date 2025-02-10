Подросток поджег авто военного: суд наказал его чтением книги

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Slava Kot
1 сентября 17-летний подросток и 27-летний мужчина подожгли в Хмельницком легковой автомобиль военного. Суд вынес приговор несовершеннолетнему, которого обязал прочесть патриотическую книгу.
Задержание за сожжение военного автомобиля
Согласно материалам дела №686/1176/25, представители российских спецслужб через мессенджер предлагали 27-летнему винничанину 2000 долларов на криптогаманец за уничтожение автомобилей военнослужащих. Ставший сообщником 17-летний подросток должен был получить 10% от общей суммы, то есть 200 долларов за поджог.
Оба мужчины приехали из Винницы в Хмельницкий в августе и поселились в съемной квартире. Поджог автомобиля военного Hyundai Santa Fe был совершен 1 сентября. Оба исполнителя задержаны в Хмельницком во время съемки поджога военного автомобиля на камеру мобильного телефона.
Над 17-летним парнем, лишенным родительской опеки, состоялся суд. Несовершеннолетний признал свою вину и раскаялся.
Сгоревший автомобиль
Горрайонный суд в Хмельницком признал подростка виновным по ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 УК Украины о препятствовании законной деятельности ВСУ, которое было совершено с предварительным сговором. Однако судья освободил от основного наказания и назначил два года испытательного срока. Кроме того, по решению суда подросток, совершивший поджог автомобиля военного, обязан прочитать книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия".
Решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Ранее портал "Комментарии" писали, что стало известно, сколько платят за поджог автомобилей военных и другие диверсии.
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