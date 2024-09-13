Подкуп топ-чиновника Министерства восстановления квартирами: подозреваемых ждет суд



















Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о попытке подкупа чиновника Министерства восстановления. Фигурантами стали владелец строительной компании, директор государственного предприятия и их сообщник. Об этом сообщает НАБУ.



Подкуп топ-чиновника Министерства восстановления. ФОТО: НАБУ

По данным следствия, в августе 2023 фактический владелец строительной фирмы вместе с директором госпредприятия предложили должностному лицу Министерства квартиры в новостройках Киева общей площадью 5200 кв. м и стоимостью более 170 млн. грн. Целью было обеспечить поддержку в заключении соглашений на строительство жилого комплекса на принадлежащем министерству земельном участке.

Для сокрытия преступления недвижимость планировали "продать" доверенному лицу чиновника. Пособник собственника стройкомпании перечислил на счет этого лица средства, используя фальшивый договор займа. Операция была разоблачена после оформления 15 квартир.

Обвинения выдвинули владельцу компании и директору госпредприятия в ноябре 2023 года, а в марте 2024 года — сообщнику. Следствие завершило расследование в апреле 2024 года.













Всего в трех эпизодах подозреваются:

2 действующих народных депутата Украины;

руководитель госпредприятия;

владелец частного общества;

директор компании.

Напомним, Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю городского головы Днепра и директору частного общества. Их обвиняют в незаконном завладении средствами в особо крупном размере, служебном подлоге и халатности, которые привели к значительным убыткам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

