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Под Днепром мужчина изнасиловал молодую девушку прямо посреди улицы (ФОТО)

В Каменском мужчина, угрожая оружием, изнасиловал девушку

сегодня, 17:10
Автор:

Денис Подставной
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В Днепропетровской области злоумышленник совершил изнасилование молодой девушки. Об этом пишет издание Факты. 

Под Днепром мужчина изнасиловал молодую девушку прямо посреди улицы (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера вечером, 26 января, в городе Каменское. Правонарушитель совершил нападение на 20-летнюю девушку, которая возвращалась домой по одной из улиц. 

Издание передает, что во время нападения мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет и начал угрожать им своей жертве. Нападавший приказал девушке идти к гаражам, которые находились неподалёку. 

Под Днепром мужчина изнасиловал молодую девушку прямо посреди улицы (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП в Днепропетровской области 

Под прицелом оружия потерпевшая пришла с подозреваемым в указанное место. Там мужчина раздел и изнасиловал её.

После совершения преступления нападавший отобрал у пострадавшей телефон и скрылся. О произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. 

Полицейским удалось установить личность и задержать нападавшего. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. 

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

Под Днепром мужчина изнасиловал молодую девушку прямо посреди улицы (ФОТО) - фото 3

Фото: ГУНП в Днепропетровской области 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент убийства солдат нацгвардии в Днепропетровской области. На кадрах видно, как подозреваемый расстрелял из автомата своих сослуживцев, а после добивал раненых выстрелами. В настоящее время молодой человек был задержан правоохранителями. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что у берегов острова Крит (Грация) потерпел крушение грузовой корабль. Судно село на мель, затем было разбито мощными волнами. Из-за этого корпус корабля треснул на две части. В результате происшествия пострадали два моряка. Они были госпитализированы. 


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220127-zatyagnuv-za-garazhi-pogrozhuyuchy-pistoletom-pid-dniprom-zgvaltuvaly-20-richnu-divchynu/
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