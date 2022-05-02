Почти 900 палачей украинцев в Киевской области: правоохранители установили их данные

фото Офиса генпрокурора

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщают, что проверяются данные еще более двух с половиной тысяч россиян, которые могут быть причастны к убийствам, изнасилованиям и пыткам гражданских украинцев на территории Киевской области. Личные данные 900 оккупантов, причастных к зверствам и геноциду, уже установлены.

Ранее прокуроры объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны 10 россиянам, причастным к пыткам украинцев. Это военные 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск рф.

СБУ собрала анкетные данные около 900 российских захватчиков и задокументировала доказательства их преступлений. Работа по проверке причастности других оккупантов продолжается. Следователи и оперативники СБУ уже опросили почти семь тысяч свидетелей пыток украинцев и разоблачили еще около 100 коллаборантов.