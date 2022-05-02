Почти 900 палачей украинцев в Киевской области: правоохранители установили их данные

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Козлова Альбіна
фото Офиса генпрокурора
В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщают, что проверяются данные еще более двух с половиной тысяч россиян, которые могут быть причастны к убийствам, изнасилованиям и пыткам гражданских украинцев на территории Киевской области. Личные данные 900 оккупантов, причастных к зверствам и геноциду, уже установлены.
Ранее прокуроры объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны 10 россиянам, причастным к пыткам украинцев. Это военные 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск рф.
СБУ собрала анкетные данные около 900 российских захватчиков и задокументировала доказательства их преступлений. Работа по проверке причастности других оккупантов продолжается. Следователи и оперативники СБУ уже опросили почти семь тысяч свидетелей пыток украинцев и разоблачили еще около 100 коллаборантов.
Известную вам информацию о военных преступлениях в Киевской области сообщайте по номеру 38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).
Тем временем в Бучанском районе помогают украинским стражам порядка французские специалисты. Иностранцы привезли ДНК-лабораторию и необходимое оборудование в Бучанский морг. Работа по приему ДНК-анализов у горожан для их сравнения с ДНК-профилями неопознанных жертв начата.
В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны против Украины с целью нарушения ее территориальной целостности (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины) российскому генерал-полковнику Александру Чайко, руководившему действиями оккупантов во время наступления на Киев. Улики против него уже собраны прокурорами.
Как сообщал портал "Комментарии", доверенные лица Кивы задержаны, продолжаются допросы. Детективы выясняют, причастны ли они к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.
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