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Почему сдать дилера – это не страшно. Юрист проекта «Поймай барыгу» рассказал Анатолию Анатоличу

Впервые в Украине за сообщение о торговле запрещенными препаратами или работе нарколабортории заявитель может получить реальное денежное вознаграждение.

сегодня, 12:27
Автор:
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Slava Kot
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Полную конфиденциальность и защиту личных данных гарантируют организаторы проекта "Поймай барыгу" для своих участников. Об этом в интервью известному блоггеру Антатолию Анатоличу рассказал юрист проекта и руководитель юридического отдела Андрей Кузьменко. В программе "Зе Интервьюер" он заявил, что акция уже набрала обороты, а количество людей, выполняющих ее условия, обращаются в полицию, пишут заявления и помогают остановить деятельность наркоторговцев, исчисляется десятками.

Почему сдать дилера – это не страшно. Юрист проекта «Поймай барыгу» рассказал Анатолию Анатоличу

Юрист проекта «Поймай барыгу» рассказал Анатолию Анатоличу, почему сдать дилеру не страшно.

Автор и ведущий программы "Зе Интервьюер" рассказал о том, что его отец употреблял тяжелые наркотики в восьмидесятых и умер, когда Анатолий Анатолич был двухлетним ребенком. Сегодня в Украине уже больше миллиона наркозависимых, только по официальной статистике. На самом же деле, по оценкам специалистов, эти цифры могут быть в разы больше. Цена и доступность запрещенных веществ уже радикально снизила возраст зависимых, рассказал Андрей Кузьменко. Дешевые наркотики теперь активно распространяют в школах, а употреблять начинают с одиннадцати лет. Поэтому основная цель акции "Поймай барыгу" – остановить эту эпидемию, сделать так, чтобы рядовые граждане не стояли в стороне, говорит Кузьменко.


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В интервью представитель "Поймай барыгу" рассказал, какие суммы выплачивает главный меценат акции Егор Левченко и что нужно сделать, чтобы помочь этому социальному проекту, присоединиться к акции и получить денежное вознаграждение. Все подробности, условия акции и размер вознаграждения подробно изложены на сайте проекта.



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Источник: https://youtu.be/FzB0-FsK4aA
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