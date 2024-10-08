logo

BTC/USD

62206.96

ETH/USD

2440.73

LTC/USD

65.77

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость "находки" почти 94 млн грн (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость "находки" почти 94 млн грн (ФОТО)

Стало известно, кто организовал наркобизнес

сегодня, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Запорожской области задержали группу лиц, причастную к организации наркобизнеса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость "находки" почти 94 млн грн (ФОТО)

Фото Запорожской областной прокуратуры

Группа лиц сообщила о подозрении в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконном выращивании конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Следствие установило, что адвокат из Днепропетровской области вместе с двумя гражданами организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту каннабиса. Коноплю выращивали и перерабатывали в готовый наркопродукт на территории одного из фермерских хозяйств в Запорожском районе.

“При обыске на ферме обнаружена свежескошенная плантация наркорастений и готовое для употребления наркотическое средство расфасовано по коробкам с маркировкой двух почтовых операторов. Всего правоохранителями изъято более 1370 кустов конопли и около 600 кг каннабиса. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 94 млн грн”, — сообщили в Офисе.

Все участники преступной группы были задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. По решению суда двое подозреваемых находятся под стражей, третий – под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость ”находки” почти 94 млн грн (ФОТО) - фото 2
Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость ”находки” почти 94 млн грн (ФОТО) - фото 3
Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость ”находки” почти 94 млн грн (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесской области нашли плантации конопли. Сотни тысяч кустов растений находились на участке в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой. Размер ее равнялся 10 футбольным полям. Подробнее о наркобизнесе вблизи государственной границы, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/na-zaporizzi-viyavleno-plantaciyu-konopel-ta-suxii-kanabis-na-maize-94-mln-grn-zatrimano-grupu-osib
Теги:

Новости

Все новости