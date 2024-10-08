Плантацию конопли и сухой каннабис обнаружили на Запорожье: стоимость "находки" почти 94 млн грн (ФОТО)

В Запорожской области задержали группу лиц, причастную к организации наркобизнеса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Фото Запорожской областной прокуратуры

Группа лиц сообщила о подозрении в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконном выращивании конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Следствие установило, что адвокат из Днепропетровской области вместе с двумя гражданами организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту каннабиса. Коноплю выращивали и перерабатывали в готовый наркопродукт на территории одного из фермерских хозяйств в Запорожском районе.

“При обыске на ферме обнаружена свежескошенная плантация наркорастений и готовое для употребления наркотическое средство расфасовано по коробкам с маркировкой двух почтовых операторов. Всего правоохранителями изъято более 1370 кустов конопли и около 600 кг каннабиса. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 94 млн грн”, — сообщили в Офисе.

Все участники преступной группы были задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. По решению суда двое подозреваемых находятся под стражей, третий – под домашним арестом. Следствие по делу продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесской области нашли плантации конопли. Сотни тысяч кустов растений находились на участке в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой. Размер ее равнялся 10 футбольным полям. Подробнее о наркобизнесе вблизи государственной границы, читайте по ссылке.



