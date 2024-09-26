Переходили границу по 3-7 раз в сутки: во Львовской области разоблачили контрабандистов

Во Львовской области работал канал нелегального ввоза товаров в Украину. Правонарушители перевозили технику известных марок оптовыми партиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Контрабанда техники Apple. Фото БЭБ

“Среди товаров, нелегально попадавших в Украину, были в том числе ликвидационные лоты Amazon, которые обычно покупают у посторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая. Технику завозили в Украину с утаиванием от таможенного контроля для дальнейшей продажи в торговых сетях Львовской области”, — сообщили в БЭБ.

Чтобы перевезти товар, организаторы незаконной схемы привлекали преимущественно женщин. Женщины действовали активно — за сутки они могли пересечь границу через пункт пропуска "Мостиска-Пшемысль" 3-7 раз. При этом каждый раз они переносили в личных вещах от 2 до 7 мобильных телефонов. Чтобы отвести подозрение, женщины переодевались и периодически декларировали один телефон якобы для собственного использования.

В дальнейшем все незаконно перемещенные гаджеты хранили в хранилищах или транспортных средствах недалеко от границы.

"В ходе обысков детективы изъяли 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, 2 штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series", — сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы расследуют уголовное правонарушение по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начали нелегально завозить новые iPhone16.



