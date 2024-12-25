logo

BTC/USD

96582.99

ETH/USD

3411.98

LTC/USD

104.30

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Пачки денег в унитазе: ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета за коррупцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Пачки денег в унитазе: ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета за коррупцию

Во Львовской области работники ГБР разоблачили коррупционную схему.

25 декабря 2024, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На Львовщине работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили коррупционную схему, к которой оказались причастны депутат Львовского областного совета и заместитель городского головы одной из территориальных общин. Их обвиняют в мошенничестве в целях получения большой суммы денег от предпринимателя.

Пачки денег в унитазе: ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета за коррупцию

Депутат облсовета Львовщины задержан на взятке. Фото: ГБР

Как сообщает ГБР, злоумышленники пытались выманить у местного предпринимателя 1 миллион 200 тысяч гривен. Они предлагали помощь в победе тендера по выполнению строительных работ в регионе.

Однако предприниматель самостоятельно одержал победу в конкурсе, после чего коррупционеры решили сделать вид, что именно их "услуги" помогли в выигрыше. Требуя часть прибыли, мошенники прибегли к назойливому давлению, однако тот отказался и сообщил о попытке мошенничества правоохранительным органам. В результате, при получении 25 000 долларов и 190 000 гривен, они были задержаны работниками ГБР.

Задержанным депутату облсовета и заместителю мэра одного из ОТГ уже сообщили о подозрении в совершении преступления по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас идет вопрос об избрании мер для задержанных.

Также ГБР опубликовало фотографию, вероятной попытки избавиться от денег со стороны задержанных. Пачки денег были найдены в унитазе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР выдвинуло подозрения трем чиновникам из Хмельницкого.

Также "Комментарии" писали о депутатке, которая выбрасывала сумки с деньгами во время обыска ГБР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-lvivshhini-dbr-zatrimalo-deputata-oblradi-ta-jogo-spilnika-yaki-namagalis-viduriti-groshi-u-pidpriemcya-u-svyatvechir
Теги:

Новости

Все новости