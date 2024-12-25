Пачки денег в унитазе: ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета за коррупцию

На Львовщине работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили коррупционную схему, к которой оказались причастны депутат Львовского областного совета и заместитель городского головы одной из территориальных общин. Их обвиняют в мошенничестве в целях получения большой суммы денег от предпринимателя.

Депутат облсовета Львовщины задержан на взятке. Фото: ГБР

Как сообщает ГБР, злоумышленники пытались выманить у местного предпринимателя 1 миллион 200 тысяч гривен. Они предлагали помощь в победе тендера по выполнению строительных работ в регионе.

Однако предприниматель самостоятельно одержал победу в конкурсе, после чего коррупционеры решили сделать вид, что именно их "услуги" помогли в выигрыше. Требуя часть прибыли, мошенники прибегли к назойливому давлению, однако тот отказался и сообщил о попытке мошенничества правоохранительным органам. В результате, при получении 25 000 долларов и 190 000 гривен, они были задержаны работниками ГБР.

Задержанным депутату облсовета и заместителю мэра одного из ОТГ уже сообщили о подозрении в совершении преступления по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас идет вопрос об избрании мер для задержанных.

Также ГБР опубликовало фотографию, вероятной попытки избавиться от денег со стороны задержанных. Пачки денег были найдены в унитазе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР выдвинуло подозрения трем чиновникам из Хмельницкого.

Также "Комментарии" писали о депутатке, которая выбрасывала сумки с деньгами во время обыска ГБР.