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Отправил взрывчатку в посольство Украины: в Испании осудили пенсионера

Пенсионер планировал серию терактов в Испании, чтобы снизить помощь Украине. Одна из посылок, направленная в посольство Украины, взорвалась.

сегодня, 10:00
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Slava Kot

23 июля Высокий суд Испании приговорил пенсионера Помпейо Гонсалеса Паскуаля к 18 годам тюрьмы за преступления, связанные с терроризмом. 74-летний мужчина признал себя виновным в том, что направил несколько посылок со взрывчаткой в правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство Украины в Испании.

Отправил взрывчатку в посольство Украины: в Испании осудили пенсионера

74-летний пенсионер Помпейо Гонсалес Паскуаль. Фото из открытых источников

В конце 2022 года по адресам премьер-министра Испании Педро Санчеса, министерки обороны Маргариты Роблес, посольств Украины и США, военно-воздушных баз и производителей оружия поступили посылки с самодельной взрывчаткой. Большинство бомб были обезврежены, однако в украинском посольстве произошел взрыв во время которого один из сотрудников службы безопасности получил легкие ранения.

В январе 2023 года испанская полиция поймала предполагаемого преступника – 74-летнего бывшего госслужащего Помпейо Гонсалеса. 23 июля Высокий суд Испании приговорил его к 10 годам лишения свободы за терроризм и еще к 8 годам за изготовление взрывных устройств. Также Гонсалес должен уплатить ущерб пострадавшему украинскому работнику на сумму 1500 евро.

В ходе следствия выяснилось, что Паскуаль активно читал российские СМИ и получал информацию из соцсети "ВК". Основная цель пенсионера заключалась в том, чтобы оказывать давление на государственные органы и прекратить поставки помощи Украине. Испанский суд считает, что Помпейо Гонсалес действовал самостоятельно без влияния других лиц или организаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай обратился в иностранные посольства с призывом снять символику в поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинские посольства в нескольких странах получили посылки с глазами животных.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/spanish-court-sentences-74-year-old-parcel-bomb-author-long-prison-term-2024-07-23/?
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