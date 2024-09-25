Отправил чемодан наркотиков в Одессу и Киев: нацполиция ликвидировала преступную схему

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали значительный канал поставки наркотических и психотропных веществ в Украину и на Ближний Восток. Задержан иностранец, который организовывал переправку и продажу крупных партий наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.



Наркоторговцы. Фото: Офис Генерального прокурора

Следствие выдвинуло подозрение активному участнику преступной группы за контрабанду и незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с частью 2 статьи 15, частью 3 статьи 305 и частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, группа, в которую входил подозреваемый, покупала метадон и α-PVP через Интернет и перемещала их крупными партиями в Азербайджан, Турцию и Грузию. Наркотики перевозились через "мастерклады", почтовые отправления и автобусы.

Все финансовые транзакции, связанные с покупкой и продажей наркотиков, осуществлялись криптовалютой. Ежемесячная прибыль группы превышала 5 миллионов гривен.

В сентябре 2024 года под вымышленным именем подозреваемый отправил сумку с наркотиками через почтовый сервис в Одессу, планируя, чтобы местная жительница переправила ее в Стамбул. Также два чемодана с наркотиками он отправил рейсовым автобусом Киев-Стамбул.

Правоохранители зафиксировали эти отправления и оперативно изъяли наркотики. Общий вес изъятых веществ превышает 5 кг, а их стоимость – около 5 миллионов гривен.

Подозреваемый был задержан при попытке пересечь государственную границу на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование в отношении других лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, после ареста Дурова Telegram заблокировал несколько сервисов. Их использовали для продажи наркотиков. Детали по ссылке .