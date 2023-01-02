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Организатору кражи мурала Бэнкси грозит 12-летнее заключение

В Гостомеле группа людей пытались похитить граффити: срезали со стены разрушенного россиянами дома изображения

сегодня, 17:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Правоохранители фактически с поличным задержали банду, пытавшуюся украсть граффити всемирно известного художника Бэнкси. Организатору преступления уже объявили о подозрении, пишут "Комментарии".

Организатору кражи мурала Бэнкси грозит 12-летнее заключение

Пытался украсть граффити Бэнкси

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры организатору похищения сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения. Ему грозит 12-летнее заключение. По данным следствия, киевлянин решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами многоэтажного дома в Гостомеле стенопись "Женщина в противогазе" всемирно известного уличного художника Бенкси.

"Осознавая ценность работы, он планировал продать стенопись, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению. Для этого он привлек незнающих в его намерениях мужчин, заверенных в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала", — рассказывают в Офисе Генпрокурора.

После того как злоумышленники успели часть стены срезать вместе с изображением "Женщины в противогазе", подозреваемый обмотал ее пленкой с целью защиты от повреждений. Однако не успел загрузить угнанное в машину, поскольку его разоблачили сотрудники местной военной администрации.

"Человек задержали на месте. Благодарен полиции и военным за оперативное реагирование, — сразу сообщил начальник Киевской ОВ Алексей Кулеба. — Граффити не поврежден и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия".

Как писали "Комментарии", анонимный уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, создал семь уникальных муралов в разных местах Украины. Он подтвердил тот факт, что его авторству принадлежат рисунки на улицах Киева, Гостомеля, Ирпеня и Бородянке.



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