Оккупанты похитили 12-летнюю девочку во время эвакуации людей из Мариуполя

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты похитили из Мариуполя 12-летнюю девочку. Ребенок пытался эвакуироваться из города вместе с местными жителями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
Похищенная из Мариуполя девочка – Офис Генерального прокурора
Сообщается, что об исчезновении девочки сообщил ее родной дедушка, вынужденно проживающий в городе Черновцы.
Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи Управления СБУ в Черновицкой области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству.
Как сообщали ранее "Комментарии", в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений. Оккупанты отвели лишь часть своих войск, вероятно, чтобы доукомплектовать подразделения и продолжить наступление.
Также "Комментарии" писали, что в МВД рассказали о намерениях российского президента. Министр внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о плане Б Путина.
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