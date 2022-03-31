Оккупанты похитили 12-летнюю девочку во время эвакуации людей из Мариуполя

Российские оккупанты похитили из Мариуполя 12-летнюю девочку. Ребенок пытался эвакуироваться из города вместе с местными жителями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Похищенная из Мариуполя девочка – Офис Генерального прокурора

"По данным следствия, с начала войны ребенок находился в Мариуполе с отцом. 17 марта 2022 года из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб. Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями. При попытке покинуть Мариуполь она получила ранения в результате взрыва мины. После этого ребенка похитили представители вооруженных сил РФ и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что об исчезновении девочки сообщил ее родной дедушка, вынужденно проживающий в городе Черновцы.

Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи Управления СБУ в Черновицкой области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству.

Как сообщали ранее "Комментарии", в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений. Оккупанты отвели лишь часть своих войск, вероятно, чтобы доукомплектовать подразделения и продолжить наступление.

Также "Комментарии" писали, что в МВД рассказали о намерениях российского президента. Министр внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о плане Б Путина.

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