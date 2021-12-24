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Офис генпрокурора объявил подозрение министру РФ: что ему инкриминируют

Министру транспорта Российской Федерации генпрокуратура Украины объявила о подозрении

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Офис генпрокурора объявил подозрение министру РФ: что ему инкриминируют

В Офисе генпрокурора обьявили подозрение россиянам, фото Facebook

Действующий министр транспорта России и его заместитель подозреваются в незаконной переправке людей через государственную границу Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обоим инкриминируют совершение правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконных действиях должностных лиц соседней страны, которые они совершали с 2014 по 2020 год на территории Крымского полуострова.

Как выяснили следователи, самолеты авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот" совершали перелеты в Крым, нарушая нормы международного права и воздушного права Украины. Всего было незаконно перевезено в Крым 329 тысяч пассажиров и совершено 34 тысяч рейсов.

Сообщается, что российская авиакомпания совершала регулярные пассажирские авиаперевозки в международный аэропорт "Симферополь", который был закрыт.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Службы безопасности в Автономной республике Крым.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле заявили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе при определенных условиях. Об этом сообщил спикер президента Песков в ответ на заявление Государственного департамента США о требовании отвести войска от границы с Украиной.

Эксперты выразили оптимизм относительно шансов прекращения огня на Востоке во время новогодних праздников. Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по урегулированию конфликта в Донбассе заявили о вероятности объявления перемирия. Один из экспертов уверен: пока не будет решен вопрос между США и РФ по предложениям Кремля о новой международной системе безопасности, ситуация на Востоке нашей страны не улучшится.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/ministru-transportu-rf-ta-iogo-zastupniku-povidomleno-pro-pidozru-v-organizaciyi-nezakonnogo-perepravlennya-osib-cerez-derzkordon-ukrayini
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