Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия России

В Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах расследования Иловайской трагедии в рамках досудебного процесса по факту решения и ведения Кремля и армии РФ агрессивных боевых действий против Украины. Это повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ОГП.

"В ночь на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ, игнорируя достигнутые накануне договоренности между руководством АТО и ГШ РФ, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Источник: Вести

Привлеченные к расследованию эксперты пришли к выводам, что единственным фактором, который привел к трагическим событиям среди украинских военных в Иловайске, является военная агрессия и превышение количества техники и личного состава вооруженных сил РФ в разы. По данным представителей Генпрокуратуры, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

В результате трагедии в Иловайске погибло 366 украинских воинов, 429 были ранены, 300 – взяты в плен.

Доказательства этого военного преступления России переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сказано в сообщении.

Представители спецслужб продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Минск передал задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" России. Ее представители принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне НВФ.



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