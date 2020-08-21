Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - военная агрессия России

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Дмитрий Симоненко
В Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах расследования
Иловайской трагедии в рамках досудебного процесса по факту решения и ведения Кремля
и армии РФ агрессивных боевых действий
против Украины. Это повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия, сообщает
пресс-служба ОГП.
"В ночь на 24 августа 2014 года состоялось самое
масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа
2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ, игнорируя достигнутые накануне
договоренности между руководством АТО и ГШ РФ, российские военнослужащие в упор
расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих. На тот
момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек
личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов
и 5 противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
Источник: Вести
Привлеченные к расследованию эксперты пришли к выводам,
что единственным фактором, который привел к трагическим событиям среди
украинских военных в Иловайске, является военная агрессия и превышение
количества техники и личного состава вооруженных сил РФ в разы. По данным представителей
Генпрокуратуры, критическое соотношение военных сил Украины в районе города
Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных
формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1
к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.
В результате трагедии в Иловайске погибло 366 украинских воинов,
429 были ранены, 300 – взяты в плен.
Доказательства этого военного преступления России переданы
в Офис прокурора Международного уголовного суда.
"Привлечены к уголовной ответственности за
совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди
которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск. В суд направлено 48
обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек
уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС
РФ", - сказано в сообщении.
Представители спецслужб продолжают сбор доказательств и
установление всех виновных лиц.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Минск передал задержанных
боевиков ЧВК "Вагнера" России. Ее представители принимали участие в
боевых действиях на Донбассе на стороне НВФ.
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