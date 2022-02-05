Обвинения в терроризме: школьникам в России грозит лишение свободы за действия в компьютерной игре

Трое девятиклассников из Канска обвиняются в создании террористического сообщества из-за переписки в социальной сети Вконтакте об анархизме и планировании подрыва здания ФСБ в игре Minecraft ради забавы. Об этом сообщает Новая Газета.

Ребенок играет компьютерные игры - фото из открытых источников

Сотрудники ФСБ юмора не оценили, и "выбили" из ребят признание в "организации террористического сообщества и участии в нем".

Сейчас прокуратора запросила от 6,5 до 9 лет колонии для трех 14-летних школьников из Канска, желавших взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Как сообщали ранее "Комментарии", американская компания Apple из-за фильма украинского режиссера Василия Москаленко "Apple-Man" подала жалобу в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO). Корпорация считает, что зрителей может ввести в заблуждение название фильма. Сатирический фильм, который переводится как "Яблочный мужчина", был профинансирован через краудфандинговую платформу Kickstarter и собрал около 120 тысяч долларов. В киноленте главный герой умеет управлять яблоками в пространстве. Вопреки названию фильма, там нет ни одного упоминания компании Apple или ее продуктов.

Также "Комментарии" писали, что американскому исполнителю Крису Брауну предъявлены обвинения в изнасиловании. Американка, обвиняющая в этом преступлении 32-летнего музыканта, обратилась в судебное учреждение с иском в 20 миллионов долларов. Жертва певца – танцовщица, модель и профессиональный хореограф Джейн Доу. Она готова повторить свое обвинение в суде. Об этом сообщает TMZ. Модель рассказывает, что певец познакомился с ней через ее подругу. Увидел в той фото девушки в телефоне, нашел и направил приглашение на вечеринку, которая должна была состояться на яхте рэпера P.Diddy в Майами.

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