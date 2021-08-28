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Главная Новости Общество Криминал Обстрел Авдеевки: в полиции открыли производство
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Обстрел Авдеевки: в полиции открыли производство

Зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня в различных направлениях

сегодня, 19:50
Автор:

Козлова Альбіна

Обстрел Авдеевки: в полиции открыли производство

Из-за обстрела Авдеевки в полиции открыли производство, фото Нацполиции

В субботу, 28 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел города и окрестностей Авдеевки. Сообщается, что режим тишины в зоне ООС (Операции объединенных сил) было нарушено 13 раз в разных направлениях. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Известно, что оккупанты обстреляли инфраструктуру города из запрещенных Минского соглашениями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Также известно, что боевики обстреляли позиции военных в направлении Авдеевки с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов трижды в течение суток. В результате травмированы восемь военнослужащих, некоторые из них получили ранения.

Местные жители не пострадали, повреждены объекты городской инфраструктуры Авдеевки. По факту обстрела мирного населения возбуждено уголовное производство.

На требования прекратить огонь противник не реагировал, говорится в сообщении. Военные Украины предоставили адекватный ответ на нарушения со стороны боевиков. По линии Трехсторонней контактной группы и Министерства иностранных дел соответствующие ноты направлены в ОБСЕ.

Ситуация в регионе контролируется украинскими военными.

Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Ранее он вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Банковая хочет получить монопольный мандат на использование силовиков, поэтому конкретные кадры здесь уже вторичны. Первичной является стратегия по концентрации власти, уверен эксперт.


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Источник: https://dn.npu.gov.ua/news/obstril/bojoviki-zbrojnix-formuvan-rf-obstrilyali-avdijivku-policziya-porushila-kriminalne-provadzhennya/
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