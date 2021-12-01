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Оборудование для видеоконференций: почему экс-работнику судебной администрации сообщили о подозрении

Экс-работник судебной администрации и руководитель частной компании получили уведомление о подозрении

сегодня, 15:17
Автор:

Козлова Альбіна
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Бывшему должностному лицу одного из региональных управлений Государственной судебной администрации Украины (ГСА) сообщили о подозрении. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Оборудование для видеоконференций: почему экс-работнику судебной администрации сообщили о подозрении

Детективы сообщили о подозрении экс-чиновнику, фото из открытых источников

Чиновника, занимавшего должность начальника управления, подозревают в том, что он завладел суммой в 50 млн гривен. Эти средства чиновник мог получить, когда проводились закупки оборудования для местных судов. Оборудование должно было использоваться, чтобы протоколировать судебные заседания и проводить видеоконференции.

Как сообщают в пресс-службе, бывший чиновник был в сговоре с женщиной, управлявшей частной компанией. Эта компания снабжала суды необходимым оборудованием. Руководитель компании, как и экс-чиновник, объявлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, закупки оборудования проходили с 2016 по 2018 год. Однако технические характеристики предоставленного компанией оборудования не отвечали требованиям.

Эксперты выяснили, что цена поставок была завышена на сумму 50 млн гривен. Обеим подозреваемым следственный судья будет избирать меру пресечения.

Как сообщал портал "Комментарии", народному депутату Сергею Шахову сообщили о подозрении. Одного из парламентариев проинформировали о подозрении о декларировании недостоверной информации. Стоимость скрытых данных составляет почти 60 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что Порошенко готовятся вручить подозрение. Павел Нусс добавляет, что позже Дунда уточнил, что подозрение Петру Порошенко планируют вручить за "финансирование терроризма" из-за закупки угля.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/eksposadovcya-dsa-pidozryuyut-u-zavolodinni-ponad-50-mln-grn
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