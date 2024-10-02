Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы

За незаконное пересечение границы уроженка Волынской области брала с мужчин 11 тыс. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.



Задержание в Киеве. Фото Национальной полиции

Полицейские Киева задержали злоумышленницу. Ей объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, 48-летняя уроженка Волынской области наладила схему переправки призывников в страны Европы. "Своим "клиентам" женщина предлагала два "пакета услуг" на выбор — за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Тису на надувном матрасе, или же за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте", — рассказали в полиции.

Фигурантка прибыла в один из торговых центров столицы для совершения "сделки" с потенциальным "клиентом". Там следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении оговоренной суммы средств – 11 000 евро.

Санкция статьи, по которой объявлено о подозрении, предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Запорожской области депутаты поселковой пользовались поддельными приглашениями для беспрепятственного пересечения границы. Незаконную схему организовал глава объединенной территориальной общины. Кто ему помогал, как работала незаконная схема и куда ездили избранники, читайте по ссылке.