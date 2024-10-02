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Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы

Организатор предлагала мужчинам две схемы пересечения границы

2 октября 2024, 17:33
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Кречмаровская Наталия

За незаконное пересечение границы уроженка Волынской области брала с мужчин 11 тыс. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы

Задержание в Киеве. Фото Национальной полиции

Полицейские Киева задержали злоумышленницу. Ей объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, 48-летняя уроженка Волынской области наладила схему переправки призывников в страны Европы. "Своим "клиентам" женщина предлагала два "пакета услуг" на выбор — за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Тису на надувном матрасе, или же за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте", — рассказали в полиции.

Фигурантка прибыла в один из торговых центров столицы для совершения "сделки" с потенциальным "клиентом". Там следователи задержали ее в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении оговоренной суммы средств – 11 000 евро.

Санкция статьи, по которой объявлено о подозрении, предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы - фото 2
Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы - фото 3
Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы - фото 4
Незаконное пересечение границы стоило мужчинам 11 тыс. евро: в Киеве нашли организатора схемы - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Запорожской области депутаты поселковой пользовались поддельными приглашениями для беспрепятственного пересечения границы. Незаконную схему организовал глава объединенной территориальной общины. Кто ему помогал, как работала незаконная схема и куда ездили избранники, читайте по ссылке.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/za-11-tysiach-ievro-dopomahala-viiskovozoboviazanym-peretnuty-derzhavnyi-kordon-politseiski-kyieva-povidomyly-pro-pidozru-zlovmysnytsi
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