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Незаконное обогащение Наталии Королевской: НАПК передает дело в САП

Национальное агентство по предотвращению коррупции подозревает нардепку в незаконном обогащении почти на 50 млн грн

сегодня, 21:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

По результатам мониторинга образа жизни народной депутатки Наталии Королевской Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передает обоснованный вывод об обнаружении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), информируют "Комментарии".

Незаконное обогащение Наталии Королевской: НАПК передает дело в САП

Правоохранители обнаружили факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Наталии Королевской

Правоохранители обнаружили факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Наталии Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею ложных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от реальных на 3,8 млн грн.

Во время мониторинга НАПК нашли имение отца народной депутаткиВ декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв.м. в Киевской области. Участок и застройки принадлежат отцу нардепки.

В то же время, этот жилой дом фактически расположен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один надел, являющийся частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежны, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

" Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) приобретен в собственность отцом народной депутатки из-за ипотечного договора от 2019 года. Договор ссуды был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн дол. США, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновника. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Наталии Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание ", — детализируют правоохранители.

По запросу НАПК Королевская сказала, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, народная депутат указала факт пользования домовладением в с. Входящие в комплекс лесники в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований.

А еще нардепка не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью свыше 2 млн руб. (563860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

Кроме того, Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

Следовательно, НАПК направит материалы в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь потенциальную нарушительницу к уголовной ответственности.

А с фактом возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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