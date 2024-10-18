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Незаконная добыча минеральной воды: ГБР арестовало скважины на сотни миллионов гривен

Менеджеры профсоюзов и частные компании незаконно зарабатывали на государственном ресурсе

18 октября 2024, 17:21
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Амбарцумян Анна








Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало скважины, из которых незаконно добывали минеральную воду на сотни миллионов гривен. Схема охватывала деятельность профсоюзных объединений и ряда частных компаний, коммерчески реализующих воду в обход законодательства.

Незаконная добыча минеральной воды: ГБР арестовало скважины на сотни миллионов гривен

Незаконная добыча минеральной воды. Фото: ГБР

Изъятые документы и обыски

В рамках досудебного расследования работники ГБР провели серию обысков, в ходе которых изъяли финансовую документацию, свидетельствующую о многочисленных нарушениях. Установлено, что менеджеры профсоюзных организаций Украины вместе с руководителями санаториев организовали незаконную добычу минеральных вод из государственных скважин.

Как работала схема

Следствие выяснило, что должностные лица профсоюзов в сговоре с санаториями разрешали частным предприятиям незаконно добывать минеральную воду. Эта вода продавалась на выгодных условиях подконтрольным фирмам по заниженным ценам, что нанесло значительный ущерб государству.

Согласно действующему законодательству, имущество, принадлежавшее бывшим общесоюзным общественным организациям СССР, включая скважины минеральной воды, является собственностью государства. Однако преступная группа использовала эти скважины в своих интересах, игнорируя требования закона.


Уголовные обвинения и возможные последствия

Досудебное расследование проводится по ряду статей Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за присвоение имущества, злоупотребление служебным положением, незаконную добычу полезных ископаемых и создание преступной организации. Максимальное наказание за эти преступления может достигать 12 лет лишения свободы.

Напомним, Закарпатье занимает первое место в Украине по уровню лесистости, поскольку более половины его территории занимают леса, что составляет 687,9 тысячи гектаров. В связи с этим прокуроры региона активно работают над соблюдением законности в распоряжении землями государственного лесного фонда.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-areshtovani-sverdlovini-z-yakih-nezakonno-vidobuvali-mineralnu-vodu
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