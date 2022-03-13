Несколько полицейских из Луганской области подозреваются в государственной измене

Четверо работников правоохранительных органов подозреваются в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами и боевиками "ЛНР". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



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Луганская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем сотрудникам полиции Луганской области в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Как известно следователям, 9 марта 2022 эти сотрудники полиции пошли на собеседование с представителями оккупационной псевдореспублики "ЛНР" и согласились сотрудничать с оккупантами.



Подозреваемые заявили, что готовы работать в незаконно созданном оккупационными властями районном отделе внутренних дел так называемого МВД "ЛНР". На следующий день, 10 марта 2022 года, указанные подозреваемые приняли присягу на верность "ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации.

В прокуратуре решается вопрос о вынесении постановления о задержании в целях повода в порядке статьи 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто, расследование проводят следователи Второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований.

Ранее мы сообщали, что правоохранители Херсонской областной прокуратуры открыли три уголовных производства за последние сутки по факту нарушения законов и обычаев войны, что предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал портал, Киве сообщили о подозрении в государственной измене. 6 марта генпрокурор сообщила о подозрении народному депутату в госизмене и публичным призывам к изменению границ территории Украины заочно. По ее информации, Илью Киву объявят в международный розыск для экстрадиции и суда.

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