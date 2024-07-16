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Неожиданное завершение истории: похитителем младенца на Полтавщине оказался транссексуал

На поиски младенца понадобилось почти трое суток

16 июля 2024, 23:19
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Марьян Ощановский

Правоохранители обнаружили злоумышленника, который 14 июля похитил младенца из роддома в городе Кременчуг в Полтавской области. Похитителем оказался 25-летний мужчина-транссексуал, желавший иметь ребенка.

Неожиданное завершение истории: похитителем младенца на Полтавщине оказался транссексуал

Полиция задержала похитителя ребенка в Кременчуге. Фото из открытых источников

Как сообщили в Национальной полиции Украины, на поиски младенца и преступника понадобилось почти трое суток.

В Нацполиции сообщили, что камеры наблюдения показывали, что с большим свертком из заведения выходила женщина, однако оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

Неожиданное завершение истории: похитителем младенца на Полтавщине оказался транссексуал - фото 2

"Свой поступок задержанный объяснил тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", – рассказал начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

За совершенное преступление 25-летнему похитителю грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет.

Неожиданное завершение истории: похитителем младенца на Полтавщине оказался транссексуал - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кременчуге Полтавской области 14 июля из одного из городских роддомов исчез 4-дневный младенец. "В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области", — говорилось в сообщении правоохранителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что польский пограничник спас украинского ребенка. Около полуночи на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула.



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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0YCMBm3ENrCtd73DNmhgz5itSRsm5Bvd1GKZUT2PnqtBxkkQoCFQGVwgagDB4HhEZl
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