Неожиданное завершение истории: похитителем младенца на Полтавщине оказался транссексуал

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Марьян Ощановский
Правоохранители обнаружили злоумышленника, который 14 июля похитил младенца из роддома в городе Кременчуг в Полтавской области. Похитителем оказался 25-летний мужчина-транссексуал, желавший иметь ребенка.
Полиция задержала похитителя ребенка в Кременчуге. Фото из открытых источников
Как сообщили в Национальной полиции Украины, на поиски младенца и преступника понадобилось почти трое суток.
В Нацполиции сообщили, что камеры наблюдения показывали, что с большим свертком из заведения выходила женщина, однако оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.
За совершенное преступление 25-летнему похитителю грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кременчуге Полтавской области 14 июля из одного из городских роддомов исчез 4-дневный младенец. "В полицию Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области", — говорилось в сообщении правоохранителей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что польский пограничник спас украинского ребенка. Около полуночи на автомобильном пограничном переходе в Зосине украинка, будучи в автобусе, заметила, что ее сын не дышит и синеет. Женщина с ребенком на руках вместе побежала в зону польского пограничного караула.
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