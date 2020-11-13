kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16259.21

ETH/USD

459.33

LTC/USD

62.25

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Неизвестные расстреляли патруль в Киеве: преступники задержаны
commentss НОВОСТИ Все новости

Неизвестные расстреляли патруль в Киеве: преступники задержаны

Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями

сегодня, 09:22
Автор:

Сергей Медведев

Столичные полицейские остановили автомобиль, который показался им подозрительным. После остановки, из него выбежали трое мужчин, один из которых открыл стрельбу по правоохранителям. Инцидент произошел на улице Героев Космоса в Святошинском районе.

Неизвестные расстреляли патруль в Киеве: преступники задержаны

 В результате стрельбы один из полицейских был ранен.  

Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются. При осмотре у одного из пассажиров автомобиля обнаружили  гранату РГД-5 с запалом, пистолет Макарова и патроны. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные прав.

30-летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал портал "Комментарии", 1 ноября около девяти часов вечера на улицах Ивано-Франковска произошла перестрелка. Неизвестный мужчина внезапно начал стрелять в прохожих. Злоумышленник ранил двух человек. У одного из пострадавших под рукой оказался травматический пистолет, и он в целях самозащиты несколько раз выстрелил в нападавшего.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/u-kijevi-pravooxoronczi-zatrimali-trox-osib-yaki-sprichinili-strilyaninu-u-svyatoshinskomu-rajonu/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ