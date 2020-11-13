Неизвестные расстреляли патруль в Киеве: преступники задержаны

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Сергей Медведев
Столичные полицейские остановили автомобиль, который показался им подозрительным. После остановки, из него выбежали трое мужчин, один из которых открыл стрельбу по правоохранителям. Инцидент произошел на улице Героев Космоса в Святошинском районе.
В результате стрельбы один из полицейских был ранен.
Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются. При осмотре у одного из пассажиров автомобиля обнаружили гранату РГД-5 с запалом, пистолет Макарова и патроны. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные прав.
30-летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщал портал "Комментарии", 1 ноября около девяти часов вечера на улицах Ивано-Франковска произошла перестрелка. Неизвестный мужчина внезапно начал стрелять в прохожих. Злоумышленник ранил двух человек. У одного из пострадавших под рукой оказался травматический пистолет, и он в целях самозащиты несколько раз выстрелил в нападавшего.
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