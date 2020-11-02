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Главная Новости Общество происшествия Стрельба посреди улицы: в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих
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Стрельба посреди улицы: в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих

В Ивано-Франковске мужчина выстрелил в двух человек и получил в ответ пулевое ранение из травматического пистолета

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

1 ноября около девяти часов вечера на улицах Ивано-Франковска произошла перестрелка. Неизвестный мужчина внезапно начал стрелять в прохожих. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Стрельба посреди улицы: в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих

Фото с официальной Facebook страницы полиции Ивано-Франковской области

Злоумышленник ранил двух человек. У одного из пострадавших под рукой оказался травматический пистолет, и он в целях самозащиты несколько раз выстрелил в нападавшего.

Вскоре подъехала полиция и задержала всех троих участников стрельбы. Сейчас травмированные находятся в специализированном медицинском учреждении.

Мотивов нападающего до сих пор не выяснили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты.

Также следователи предполагают, что злоумышленник, который ранил двух человек, имеет отношение к еще одному событию, которое произошло в тот же вечер на другой улице. За 10 минут до стрельбы полицейские получили вызов о ранении девушки, вероятно из пистолета. Девушка госпитализирована, с ней проводятся беседы.

Также напоминаем, что в Николаевской области пьяный мужчина попытался убить с помощью химического вещества всю свою семью.




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