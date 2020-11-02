Стрельба посреди улицы: в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих

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Кириєнко Анна
1 ноября около девяти часов вечера на улицах Ивано-Франковска произошла перестрелка. Неизвестный мужчина внезапно начал стрелять в прохожих. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.
Фото с официальной Facebook страницы полиции Ивано-Франковской области
Злоумышленник ранил двух человек. У одного из пострадавших под рукой оказался травматический пистолет, и он в целях самозащиты несколько раз выстрелил в нападавшего.
Вскоре подъехала полиция и задержала всех троих участников стрельбы. Сейчас травмированные находятся в специализированном медицинском учреждении.
Мотивов нападающего до сих пор не выяснили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты.
Также следователи предполагают, что злоумышленник, который ранил двух человек, имеет отношение к еще одному событию, которое произошло в тот же вечер на другой улице. За 10 минут до стрельбы полицейские получили вызов о ранении девушки, вероятно из пистолета. Девушка госпитализирована, с ней проводятся беседы.
Также напоминаем, что в Николаевской области пьяный мужчина попытался убить с помощью химического вещества всю свою семью.
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