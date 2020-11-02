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Главная Новости Общество происшествия Мужчина попытался убить с помощью кислоты всю свою семью - ФОТО
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Мужчина попытался убить с помощью кислоты всю свою семью - ФОТО

Среди жертв нападения - годовалый ребенок и 15-летний подросток

сегодня, 09:26
Автор:

Виолетта Комаровская

Пьяный мужчина в Николаевской области едва не убил всю свою семью с помощью кислоты. С химическими ожогами в больницу забрали его жену, а также двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Николаевской полиции. 

Мужчина попытался убить с помощью кислоты всю свою семью - ФОТО

Жертвы кислоты. Иллюстрация: ria.ru

Трагедия разыгралась во время ссоры. Мужчина вернулся домой пьяным и решил закончить конфликт с помощью химического вещества. 

"31-летний мужчина схватил бутылку с химическим веществом. Он плеснул им в свою 33-летнюю сожительницу, а также облил 15-летнего сына и годовалую дочь", — сказано в сообщении правоохранителей. 

Женщину и двоих ее детей доставили в местную больницу с химическими ожогами. 

Нападавшего задержали. Он сейчас находится под стражей. Если вину мужчины докажут в суде, то  он может провести за решеткой  ближайшие 15 лет. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.

Чем именно подозреваемый плеснул в свою сожительницу и детей, сейчас выясняют эксперты. Бутылку, в которой находилась химическая жидкость изъяли на месте преступления. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Канаде на прохожих набросился мужчина с ножом. Есть погибшие.


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