Мужчина попытался убить с помощью кислоты всю свою семью - ФОТО

Пьяный мужчина в Николаевской области едва не убил всю свою семью с помощью кислоты. С химическими ожогами в больницу забрали его жену, а также двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Николаевской полиции.

Жертвы кислоты. Иллюстрация: ria.ru

Трагедия разыгралась во время ссоры. Мужчина вернулся домой пьяным и решил закончить конфликт с помощью химического вещества.

"31-летний мужчина схватил бутылку с химическим веществом. Он плеснул им в свою 33-летнюю сожительницу, а также облил 15-летнего сына и годовалую дочь ", — сказано в сообщении правоохранителей.

Женщину и двоих ее детей доставили в местную больницу с химическими ожогами.

Нападавшего задержали. Он сейчас находится под стражей. Если вину мужчины докажут в суде, то он может провести за решеткой ближайшие 15 лет. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.

Чем именно подозреваемый плеснул в свою сожительницу и детей, сейчас выясняют эксперты. Бутылку, в которой находилась химическая жидкость изъяли на месте преступления.

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