Мужчина попытался убить с помощью кислоты всю свою семью - ФОТО

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Виолетта Комаровская
Пьяный мужчина в Николаевской области едва не убил всю свою семью с помощью кислоты. С химическими ожогами в больницу забрали его жену, а также двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Николаевской полиции.
Жертвы кислоты. Иллюстрация: ria.ru
Трагедия разыгралась во время ссоры. Мужчина вернулся домой пьяным и решил закончить конфликт с помощью химического вещества.
Женщину и двоих ее детей доставили в местную больницу с химическими ожогами.
Нападавшего задержали. Он сейчас находится под стражей. Если вину мужчины докажут в суде, то он может провести за решеткой ближайшие 15 лет. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.
Чем именно подозреваемый плеснул в свою сожительницу и детей, сейчас выясняют эксперты. Бутылку, в которой находилась химическая жидкость изъяли на месте преступления.
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