Насиловал дочь и избивал сына: в Хмельницкой области мужчина годами издевался над своими детьми

В Хмельницкой области мужчина издевался над своими малолетними детьми. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

Изнасилование в Хмельницкой области. Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина на протяжении пяти лет совершал изнасилования своей дочери. На момент первого нападения пострадавшей было всего 11 лет. Сообщается, что из-за регулярных издевательств девушка хотела покончить жизнь самоубийств.

Злоумышленник избивал своего старшего сына. Например, в какой-то момент он обжег его жаром из печи.

Кроме того, стражи порядка установили, что мужчина заставлял своих детей употреблять наркотики (каннабис).

Весной этого года педагоги в учебном заведении, где учился парень заметили на его теле следы ранений. Они сообщили об этом в полицию.

На днях правонарушителя судили. Суд признал его виновным в совершении уголовных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Филиппинах умер самый старый человек на планете. На момент смерти женщине было 124 года. Отмечается, что она являлась последним живим человеком, который родился в 19 веке. На данный момент медики устанавливают точную причину смерти женщины. Проводится исследование на предмет заражение коронавирусной инфекцией.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки малолетний ребёнок нечаянно застрелил своего отца. Мужчина получил пулевое ранения в спину из ружья. От полученных травм он скончался на месте. Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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