logo

BTC/USD

60242.85

ETH/USD

2326.30

LTC/USD

62.44

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные
commentss НОВОСТИ Все новости

Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные

Лидером преступной группы стал 37-летний "смотрящий" Коломыйской колонии.

сегодня, 13:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

На Прикарпатье правоохранители разоблачили масштабный канал поставки наркотических веществ в две исправительные колонии и за границу. В организацию наркотрафика были привлечены заключенные Коломыйской исправительной колонии и Ивано-Франковского учреждения исполнения наказаний, а также лица на свободе. Об этом сообщает Нацполиция.

Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные

Наркотрафик в исправительных колониях. Фото: Нацполиция

По данным следствия, лидером преступной группы стал 37-летний "смотрящий" Коломыйской колонии, отбывающий наказание за смертельное ДТП. Он координировал процесс снабжения наркотиков, привлекая к своей схеме других заключенных и внешних помощников.

Наркотики доставлялись через почтовые отправления и передавались колониям скрытыми в продуктах питания, одежде и средствах гигиены. Один из членов группы даже привлек свою мать, которая вела финансовые операции, сохраняя более 270 тысяч гривен на банковской карте.

Кроме того, правоохранители задокументировали случаи контрабанды наркотических веществ за границу, в том числе США. В ходе одного из эпизодов наркотики были замаскированы в банке со строительной шпатлевкой.

Во время обысков в колониях и помещениях фигурантов были изъяты значительные партии наркотиков, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Всем 10 подозреваемым объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 2
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 3
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 4
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 5
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 6
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 7
Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные - фото 8

Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали значительный канал поставки наркотических и психотропных веществ в Украину и на Ближний Восток. Задержан иностранец, который организовывал переправку и продажу крупных партий наркотиков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/narkotrafik-do-dvokh-kolonii-ta-za-kordon-na-prykarpatti-slidchi-oholosyly-pidozry-10-uchasnykam-uhrupovannia
Теги:

Новости

Все новости