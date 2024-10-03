Наркотрафик в исправительных колониях Прикарпатья: подозревается 10 человек, в том числе заключенные

На Прикарпатье правоохранители разоблачили масштабный канал поставки наркотических веществ в две исправительные колонии и за границу. В организацию наркотрафика были привлечены заключенные Коломыйской исправительной колонии и Ивано-Франковского учреждения исполнения наказаний, а также лица на свободе. Об этом сообщает Нацполиция.



Наркотрафик в исправительных колониях. Фото: Нацполиция

По данным следствия, лидером преступной группы стал 37-летний "смотрящий" Коломыйской колонии, отбывающий наказание за смертельное ДТП. Он координировал процесс снабжения наркотиков, привлекая к своей схеме других заключенных и внешних помощников.

Наркотики доставлялись через почтовые отправления и передавались колониям скрытыми в продуктах питания, одежде и средствах гигиены. Один из членов группы даже привлек свою мать, которая вела финансовые операции, сохраняя более 270 тысяч гривен на банковской карте.

Кроме того, правоохранители задокументировали случаи контрабанды наркотических веществ за границу, в том числе США. В ходе одного из эпизодов наркотики были замаскированы в банке со строительной шпатлевкой.

Во время обысков в колониях и помещениях фигурантов были изъяты значительные партии наркотиков, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Всем 10 подозреваемым объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали значительный канал поставки наркотических и психотропных веществ в Украину и на Ближний Восток. Задержан иностранец, который организовывал переправку и продажу крупных партий наркотиков.

