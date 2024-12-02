Нардеп рассказал новые детали об ужасном ДТП в Днепре

1 декабря в Днепре произошла смертельная авария, во время которой погибла 10-летняя девочка. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка. Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на ДТП в Днепре и привел новые детали.

ДТП в Днепре. Фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщила, что 1 декабря в 19:45 в районе улица Набережная Заводская произошло ДТП с участием водителя BMW, допустившего столкновение с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота. В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель автомобиля и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу. Водитель задержан и против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал фотографию из "Дия" предполагаемого виновника ДТП в Днепре, которым якобы оказался17-летний Бессонов Арсений Олегович. По словам нардепа, это уже не первое ДТП с участием несовершеннолетнего.

"Несовершеннолетний человек ездит за рулем и ни у кого нет к этому вопросов. Полиция, ау??? Так оказывается, что это уже не первое такое ДТП!!!! До этого он просто сбил людей, когда те переходили дорогу на пешеходном переходе" , – пишет Гончаренко.

По словам народного депутата, в первый раз дело "замяли", а сам подросток скрылся с места ДТП. Кроме того, Гончаренко также заявил, что отец парня "местный бизнесмен".

"Отец этого парня, оказывается, тоже любит превышать скорость. И неоднократно устраивал ДТП. И никто ничего не делал. Все нормально. Просто жесть. Должны быть отставки. Это не шутки. Ну а сам парень должен ответить уже по закону. "Замять" теперь ничего не получится", – сказал Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Днепре, когда полиция застрелила напавшего на патрульных мужчину.

Также "Комментарии" писали о жутком ДТП, которое произошло на трассе в центре Украины.