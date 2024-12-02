Нардеп рассказал новые детали об ужасном ДТП в Днепре

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Slava Kot
1 декабря в Днепре произошла смертельная авария, во время которой погибла 10-летняя девочка. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка. Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на ДТП в Днепре и привел новые детали.
ДТП в Днепре. Фото: Нацполиция
Национальная полиция Украины сообщила, что 1 декабря в 19:45 в районе улица Набережная Заводская произошло ДТП с участием водителя BMW, допустившего столкновение с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота. В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель автомобиля и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу. Водитель задержан и против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал фотографию из "Дия" предполагаемого виновника ДТП в Днепре, которым якобы оказался17-летний Бессонов Арсений Олегович. По словам нардепа, это уже не первое ДТП с участием несовершеннолетнего.
По словам народного депутата, в первый раз дело "замяли", а сам подросток скрылся с места ДТП. Кроме того, Гончаренко также заявил, что отец парня "местный бизнесмен".
Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Днепре, когда полиция застрелила напавшего на патрульных мужчину.
Также "Комментарии" писали о жутком ДТП, которое произошло на трассе в центре Украины.
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