Налоговики разоблачили украинца, который легализовал незаконные доходы

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Козлова Альбіна
Следователи устанавливают откуда украинец взял деньги, фото из открытых источников
Украинец приобрел недвижимого и движимого имущества на несколько миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.
Известно, что мужчина проживает в Харьковской области. В последнее время он провел несколько операций купли-продажи и приобрел автомобили и земельные участки. Работники налоговой службы заинтересовались операциями с участием украинца, поскольку сумма приобретенного значительно отличалась от заявленных официальных доходов и составляла 20 миллионов гривен.
По информации Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, сделки, совершенные мужчиной, имеют признаки легализации доходов от преступной деятельности.
Источники доходов украинца проверяли специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. По результатам проверки, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правонарушение квалифицировали по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках производства. По решению суда наложен арест на деньги украинца в сумме более 26 млн гривен. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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