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Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска "Орловка"

Пограничники помешали попытке вывоза ценных вещей с территории Украины

сегодня, 15:43
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Амбарцумян Анна

На пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконного перемещения старинных предметов. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска "Орловка"

Находка на границе. Фото: ДПСУ

В ходе проверки рейсового автобуса "Одесса-Констанца" в багаже 61-летнего мужчины и 58-летней женщины было найдено 48 старинных монет, 5 банкнот разных стран и 106 коллекционных марок, которые могут иметь культурную и историческую ценность. Древнейшая монета датируется 1898 годом.                                                                                

Эти вещи были изъяты до решения судом, а на нарушителей составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины — "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля".

Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска ”Орловка” - фото 2
Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска ”Орловка” - фото 3
Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска ”Орловка” - фото 4

Ранее комментарии писали, что в Украине монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек уже не используются в повседневных расчетах, но они могут оказаться настоящей казной. Нумизматы готовы выложить большие суммы за определенные экземпляры этих монет, поэтому перед походом в банк следует тщательно изучить содержимое своей копилки. Список самых дорогих коллекционных монет Украины – по ссылке .

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какую находку обнаружили пограничники в автомобиле, следовавшем из Украины. Пограничники Львовского отряда в автомобиле, направлявшемся на выезд из Украины, обнаружили скрипку. Пограничники предполагают, что скрипка работы итальянского мастера Страдивари.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=853384230317472&id=100069377072398&rdid=8UaE7QpUttNNmWi4
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