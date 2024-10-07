Находка на границе: что обнаружили на пункте пропуска "Орловка"

На пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконного перемещения старинных предметов. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.



Находка на границе. Фото: ДПСУ

В ходе проверки рейсового автобуса "Одесса-Констанца" в багаже 61-летнего мужчины и 58-летней женщины было найдено 48 старинных монет, 5 банкнот разных стран и 106 коллекционных марок, которые могут иметь культурную и историческую ценность. Древнейшая монета датируется 1898 годом.

Эти вещи были изъяты до решения судом, а на нарушителей составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины — "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля".

Ранее комментарии писали, что в Украине монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек уже не используются в повседневных расчетах, но они могут оказаться настоящей казной. Нумизматы готовы выложить большие суммы за определенные экземпляры этих монет, поэтому перед походом в банк следует тщательно изучить содержимое своей копилки. Список самых дорогих коллекционных монет Украины – по ссылке .

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какую находку обнаружили пограничники в автомобиле, следовавшем из Украины. Пограничники Львовского отряда в автомобиле, направлявшемся на выезд из Украины, обнаружили скрипку. Пограничники предполагают, что скрипка работы итальянского мастера Страдивари.



